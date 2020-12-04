COVID-статистика Грузии – в стране наблюдается резкий скачок инфекции

Все рекорды по ковид-заражению который день бьет грузинская столица. Далее по росту инфицирования расположились регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Грузии вновь наблюдается резкий скачок коронавирусной инфекции, за сутки в стране выявили 5 068 новых случаев, тогда как суточный показатель предыдущего дня был – 4 260, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 5 068 новых случаев, выявленных за последние сутки в Грузии в Тбилиси зафиксировано 1 959 случаев, Аджарии – 483, Имерети – 980, Квемо Картли – 296, Шида Картли – 222, Гурия – 122, Самегрело-Земо Сванети – 408, Кахети – 335, Мцхета-Мтианети – 130, Самцхе-Джавахети – 114, Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 19.

На данный момент в Грузии 24 349 активных случаев коронавируса. Из них 6 671 лечатся в клиниках страны. В тбилисских клиниках лечатся 2 925 пациентов, аджарских – 1 025, Имерети – 1 267.

Что касается количества тяжелых пациентов, то их в стране на сегодняшний день 1 070. Из них в Тбилиси – 491, Аджарии – 155, Имерети – 247.

К аппарату искусственного дыхания подключены 476 человек. Из них в Тбилиси – 214, Аджарии – 117, Имерети – 45. 3 899 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них 1 277 – в Тбилиси, 2 022 – в Аджарии и 343 – в Имерети. Дома от вируса лечатся 13 779 инфицированных граждан.

В карантинных пространствах находятся 1 241 пациент. Из них в Тбилиси – 365, Аджарии – 448, Имерети – 28. В самоизоляции находятся 51 262, из них в Тбилиси – 19 437, Аджарии – 12 071, Имерети – 4 605.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля.