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Коридор в онкологической больнице

Минздрав Грузии опроверг информацию о том, что 17-летняя девушка умерла от COVID

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (346)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201204/250248044/Minzdrav-Gruzii-oproverg-informatsiyu-o-tom-chto-17-letnyaya-devushka-umerla-ot-COVID.html

Последние дни разные СМИ, а также родные погибших часто стали обвинять министерство здравоохранения и медиков в смерти своих близких из-за халатности

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Смерть 17-летней девушки не связана с коронавирусом – это дезинформация, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице
© AP Photo / Claudio Furlan
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Таким образом представитель Минздрава прокомментировала информацию, которую распространил накануне один из грузинских телеканалов. Согласно данным СМИ, 17-летняя девушка умерла от COVID-19 в результате того, что скорая помощь не смогла приехать вовремя.

"Смерть 17-летней девушки не связана с коронавирусом. Реагирование скорой было незамедлительным, но, к сожалению, летальный исход уже наступил. Что конкретно вызвало смерть девушки, будет установлено", – отметила Габуния.

По словам замминистра, дезинформация подобного типа со стороны СМИ служит разжиганию паники среди населения и без того в сложных и напряженных условиях пандемии, и равносильно преступлению.

"Сейчас важно максимально воздержаться от такой дезинформации. А мы, в свою очередь, всегда стараемся, когда есть такая ложная информация, делать разъяснения", – сказала Габуния.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (346)
Теги:
Министерство здравоохранения Грузии, смерть, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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