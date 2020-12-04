Минздрав Грузии опроверг информацию о том, что 17-летняя девушка умерла от COVID

Последние дни разные СМИ, а также родные погибших часто стали обвинять министерство здравоохранения и медиков в смерти своих близких из-за халатности

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Смерть 17-летней девушки не связана с коронавирусом – это дезинформация, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Таким образом представитель Минздрава прокомментировала информацию, которую распространил накануне один из грузинских телеканалов. Согласно данным СМИ, 17-летняя девушка умерла от COVID-19 в результате того, что скорая помощь не смогла приехать вовремя.

"Смерть 17-летней девушки не связана с коронавирусом. Реагирование скорой было незамедлительным, но, к сожалению, летальный исход уже наступил. Что конкретно вызвало смерть девушки, будет установлено", – отметила Габуния.

По словам замминистра, дезинформация подобного типа со стороны СМИ служит разжиганию паники среди населения и без того в сложных и напряженных условиях пандемии, и равносильно преступлению.

"Сейчас важно максимально воздержаться от такой дезинформации. А мы, в свою очередь, всегда стараемся, когда есть такая ложная информация, делать разъяснения", – сказала Габуния.