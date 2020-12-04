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В Грузии на соблюдение ковид-ограничений проверили свыше 20 тысяч объектов обслуживания

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (350)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201204/250249714/V-Gruzii-na-soblyudenie-kovid-ogranicheniy-proverili-svyshe-20-tysyach-obektov-obsluzhivaniya.html

Кроме управления инспекции труда, к процессу проверки подключены Национальное агентство продовольствия Грузии, муниципальные службы, патрульное и финансовое отделения полиции

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Управление инспекции труда в период с 28 ноября по 3 декабря текущего года проверило на соблюдение ковид-ограничений 22 532 объекта сферы обслуживания, заявил руководитель управления Бека Перадзе.

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photo : Patrol Police of Georgia / FB
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Из общего количества проверенных объектов, письменные и устные предупреждения были вынесены 16 733 объектам.

Между тем 5 792 объекта приостановили работу и семь оштрафовано. Речь идет о нарушении точечных ограничений, которые были введены по всей стране с 28 ноября.

Таким образом, по словам Перадзе, инспекция труда продолжает контролировать деятельность объектов. Кроме того, к процессу проверки были активно подключены Национальное агентство продовольствия Грузии, муниципальные службы, а также патрульное и финансовое отделения полиции.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (350)


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