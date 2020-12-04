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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Нужна ли вакцинация против COVID-19 переболевшим? Ответ Гамкрелидзе

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (350)
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Во время массовой иммунизации будет сложно разобраться, кто перенес вирус, а кто, сам того не зная, переболел им бессимптомно, считает Гамкрелидзе, да и лишняя прививка никому не повредит

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Нужна или нет вакцинация против COVID-19 людям, уже переболевшим этой инфекцией, пока не решено, но большинство экспертов считает, что дополнительная инъекция не навредит, а наоборот только укрепит иммунитет, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По словам врача, Всемирная организация здравоохранения пока не дает точного ответа и рекомендаций о необходимости вакцинации против коронавируса тех людей, которые уже перенесли инфекцию.

"Есть люди, которые считают, что не должны быть привиты. Есть и те, кто опасается, что во время такой массовой иммунизации сложно разобраться, кто перенес вирус, кто нет, а кто переболел им бессимптомно. При этом большая часть людей придерживается мнения, что если человек перенес вирус, дополнительная, так называемая бустерная доза, не навредит", – отметил Гамкрелидзе.

Как напоминает Гамкрелидзе, в прошлом и позапрошлом годах, когда в Грузии проходила массовая вакцинация против кори, от граждан не требовали лабораторного подтверждения, был ли у них иммунитет от инфекции.

"Эта дополнительная инъекция ничего плохого не делает, наоборот, еще больше усиливает иммунитет", – поясняет Гамкрелидзе.

В Грузии создана межведомственная комиссия, которая будет работать над планом вакцинации против COVID-19 и над закупкой вакцины. По предварительной информации, вакцина против коронавируса будет доступна в Грузии в марте-апреле 2021 года и будет бесплатной.

На первом этапе Грузия имеет право закупить дозу, которой хватит на 20% населения. Грузия уже внесла первый взнос за миллион 400 тысяч доз вакцины, нужной для вакцинации 700 тысяч человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (350)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


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