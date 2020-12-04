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Мемориал, посвященный грузинскому саночнику Нодару Кумариташвили, в Ванкувере

В Ванкувере открыли мемориал погибшему на Олимпиаде спортсмену из Грузии

Diplomatic Representations of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (125)
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В феврале этого года исполнилось 10 лет со дня трагической гибели Нодара Кумариташвили на саночной трассе во время Олимпиады в Ванкувере в 2010 году

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Мемориал, посвященный грузинскому саночнику Нодару Кумариташвили, открылся в центральном парке канадского Ванкувера.

Мемориал открыт при содействии посольства Грузии в Канаде и грузинской диаспоры Ванкувера.

В соответствии с правилами мэрии Ванкувера, все мемориалы, установленные знаменитым и популярным личностям в "Стэнли Парке", - это скамейки с соответствующей надписью. В данном случае надпись посвящена Нодару Кумариташвили.

"В последние годы посольство Грузии в Канаде совместно с организацией диаспоры грузин в Ванкувере спонсировало мероприятия и проекты, посвященные памяти Нодара Кумариташвили. Все они направлены на ознакомление канадской общественности с именем Кумариташвили", - говорится в пресс-релизе посольства.

Минута молчания работников трека в память о Нодаре Кумариташвили, погибшем во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере
© AP Photo / Michael Sohn
Минута молчания работников трека в память о Нодаре Кумариташвили, погибшем во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере

В феврале этого года исполнилось 10 лет со дня трагической гибели Нодара Кумариташвили на саночной трассе во время Олимпиады в Ванкувере в 2010 году. 21-летний спортсмен погиб во время тренировочного заезда на трассе горы Блэкком в Уистлере за несколько часов до церемонии открытия XXI Зимних Олимпийских игр.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (125)
Теги:
Канада, МИД Грузии


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