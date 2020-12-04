В Грузии значительно увеличат число операторов службы "112"

На сегодняшний день в службе спасения в сутки работают 300 операторов. В течение недели их количество планируется пополнить еще 150-ю сотрудниками

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. В ближайшее время число операторов Центра оперативного управления чрезвычайными ситуациями "112" увеличится на 50%, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Центр "112" в Грузии является единым центром для принятия вызовов полиции, скорой помощи и пожарной службы. Там же принимаются звонки от людей с возможными симптомами коронавируса. В последнее время население стало жаловаться на невозможность дозвонится по единому номеру из-за сильной загруженности.

"В 112 звонит все больше людей, и режим ожидания для каждого человека увеличился до 5, 6 и 7 минут, - сказал Гомелаури. - Есть случаи, когда время ожидания еще больше. На сегодняшний день в сутки работают 300 операторов, и мы прибавим к ним еще 140–150 операторов в течение недели или 10 дней".

Служба "112" получает сообщения в масштабах всей страны в течение 24-х часов и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи Тбилиси и регионов, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе.