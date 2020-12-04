"Будет еще больше"- Гамкрелидзе прогнозирует рост числа инфицированных

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии увеличится число новых инфицированных в связи с расширением тестирования на коронавирус, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.

За минувшие сутки в Грузии сделали около 17 тысяч ПЦР-тестов и быстрых тестов на коронавирус, что является абсолютным рекордом для страны. Ранее в стране проводили около десяти тысяч тестов в день. Именно в связи с увеличением количества тестов в стране выявили рекордно высокий показатель новых инфицированных - 5068 человек за сутки.

"Выявляется все больше людей. Если мы каждый день тестом на антиген выявляли около 700-800 положительных случаев, по сегодняшним данным – это 1442 только антигеном и 3600 ПЦР-тестами. То есть увеличение связано с расширением тестирования, и в ближайшие дни будет еще больше", - заявил Гамкрелидзе.

На данный момент в Грузии около 350-370 тысяч ПЦР-тестов. Заказано полмиллиона тестов, которые, предположительно, будут привезены в страну через две недели.

"Наша цель дойти до 20 тысяч тестов в день, из них половина будет ПЦР, а половина - на антиген", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что количество пунктов в Тбилиси, где можно будет сдать тест на коронавирус, увеличится.

"Не исключено добавление аптек, но для проведения тестирования нужно соответствующее пространство. Если увидим, что 40 учреждений, которые есть в масштабах Тбилиси, не достаточны, там очереди и требование на тесты большое, возможно, этот вариант будет рассмотрен, но не во всех аптеках, конечно", - отметил Гамкрелидзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии выявлено более 152 тысяч лабораторно подтвержденных случаев, более 126 тысяч выздоровели, а более 1,4 тысячи скончались. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.