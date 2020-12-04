Тикарадзе: Грузия сохраняет низкий показатель смертности от коронавируса

Анализ показателя инфицирования в Грузии указывает, что страна сегодня находится в восходящей фазе распространения инфекции, заявила министр

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузия по сравнению с другими странами сохраняет довольно низкий показатель смертности от коронавируса, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на данный момент в Грузии восходящая фаза распространения коронавируса. Однако, несмотря на это, процентный показатель смертности не высокий.

"Мы делаем анализ показателя инфицирования в стране и знаем, что Грузия сегодня находится в восходящей фазе распространения инфекции - у нас довольное высокое распространение. А показатель летальности 0.9%. Это сложно объяснить населению, когда мы в абсолютных цифрах каждый день заявляем о более 30 летальных случаях, однако анализ этого делается со стороны ВОЗ", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, каждый день Грузия предоставляет как коэффициент инфицирования, так и показатель летальности и Грузия в этом плане находится на довольно низком уровне.

Жертвами коронавируса в Грузии за последние сутки стали 38 пациентов. С начала пандемии умерли 1 425 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии выявлено более 152 тысяч лабораторно подтвержденных случаев, более 126 тысяч выздоровели, а более 1,4 тысячи скончались. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.