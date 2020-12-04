21:05 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Тикарадзе: Грузия сохраняет низкий показатель смертности от коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (352)
10401
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250141869.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201204/250253409/Tikaradze-Gruziya-sokhranyaet-nizkiy-pokazatel-smertnosti-ot-koronavirusa.html

Анализ показателя инфицирования в Грузии указывает, что страна сегодня находится в восходящей фазе распространения инфекции, заявила министр

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузия по сравнению с другими странами сохраняет довольно низкий показатель смертности от коронавируса, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, на данный момент в Грузии восходящая фаза распространения коронавируса. Однако, несмотря на это, процентный показатель смертности не высокий.

Жители Тбилиси на автобусной остановке в масках. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
В Минздраве объяснили, почему Грузия бьет рекорды по коронавирусу

"Мы делаем анализ показателя инфицирования в стране и знаем, что Грузия сегодня находится в восходящей фазе распространения инфекции - у нас довольное высокое распространение. А показатель летальности 0.9%. Это сложно объяснить населению, когда мы в абсолютных цифрах каждый день заявляем о более 30 летальных случаях, однако анализ этого делается со стороны ВОЗ", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, каждый день Грузия предоставляет как коэффициент инфицирования, так и показатель летальности и Грузия в этом плане находится на довольно низком уровне.

Жертвами коронавируса в Грузии за последние сутки стали 38 пациентов. С начала пандемии умерли 1 425 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии выявлено более 152 тысяч лабораторно подтвержденных случаев, более 126 тысяч выздоровели, а более 1,4 тысячи скончались. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (352)
Теги:
Минздрав Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться