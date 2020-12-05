Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по числу инфицированных

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Тбилиси тестирование на коронавирус выявило более двух тысяч новых случаев за последние сутки, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 18 095 тестов, из которых 7 716 – на антиген и 10 379 – ПЦР. Коронавирус подтвердился у 5 450 человек.
Наибольшее число инфицированных за последние сутки было выявлено в Тбилиси – 2 050.
Что касается регионов, то там ситуация выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|931
|Аджария
|553
|Шида Картли
|528
|Самегрело - Земо Сванети
|434
|Кахети
|386
|Квемо Картли
|339
|Самцхе-Джавахети
|105
|Мцхета-Мтианети
|104
|Гурия
|84
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|33
На данный момент в Грузии 24 456 активных случаев коронавируса. Из них 6 768 зараженных лечатся в клиниках страны, 6 067 человек – в ковид-гостиницах, а 16 621 – дома.
Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 116 человек, из которых 395 подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 158 154 человека.