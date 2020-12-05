Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по числу инфицированных

На данный момент в Грузии 24 456 активных случаев коронавируса, в тяжелом состоянии находится 1 116 человек

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Тбилиси тестирование на коронавирус выявило более двух тысяч новых случаев за последние сутки, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 18 095 тестов, из которых 7 716 – на антиген и 10 379 – ПЦР. Коронавирус подтвердился у 5 450 человек.

Наибольшее число инфицированных за последние сутки было выявлено в Тбилиси – 2 050.

Что касается регионов, то там ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 931 Аджария 553 Шида Картли 528 Самегрело - Земо Сванети 434 Кахети 386 Квемо Картли 339 Самцхе-Джавахети 105 Мцхета-Мтианети 104 Гурия 84 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 33

На данный момент в Грузии 24 456 активных случаев коронавируса. Из них 6 768 зараженных лечатся в клиниках страны, 6 067 человек – в ковид-гостиницах, а 16 621 – дома.

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 116 человек, из которых 395 подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число инфицированных в Грузии составляет 158 154 человека.