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Эпидемия коронавируса - уличная торговля. Прохожие и продавцы в масках

МВД Грузии за сутки оштрафовало почти тысячу нарушителей ковидных ограничений

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (357)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201205/250256433/MVD-Gruzii-za-sutki-oshtrafovalo-pochti-tysyachu-chelovek-za-narushenie-kovidnykh-ogranicheniy.html

Полиция ведет статистику нарушения ограничений с 30 ноября, и за этот период всего она выявила 6 343 случая нарушения ограничений

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили 991 факт нарушения ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Приус сити. Такси Тойота Приус у торгового центра Tbilisi Central и у здания железнодорожного вокзала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД за нарушениями действующих ограничений, в том числе за передвижение ночью, было оштрафовано 87 человек.

А вот за нарушение масочного режима штрафы получили 904 человека.

Нарушение масочного режима предполагает штраф в размере 20 лари, а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари.

Полиция ведет статистику нарушения ограничений с 30 ноября. За этот период всего полиция выявила 6 343 случая, большинство из них связано с нарушением масочного режима.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (357)
Теги:
Грузия, МВД Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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