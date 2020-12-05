МВД Грузии за сутки оштрафовало почти тысячу нарушителей ковидных ограничений

Полиция ведет статистику нарушения ограничений с 30 ноября, и за этот период всего она выявила 6 343 случая нарушения ограничений

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили 991 факт нарушения ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД за нарушениями действующих ограничений, в том числе за передвижение ночью, было оштрафовано 87 человек.

А вот за нарушение масочного режима штрафы получили 904 человека.

Нарушение масочного режима предполагает штраф в размере 20 лари, а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари.

Полиция ведет статистику нарушения ограничений с 30 ноября. За этот период всего полиция выявила 6 343 случая, большинство из них связано с нарушением масочного режима.