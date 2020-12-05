Еще 300 семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси

К 2020 году всего в Грузии зарегистрировано 90 614 семей беженцев, бесплатное жилье в рамках различных программ от государства получили более 21 тысячи из них

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии приобретет еще 300 квартир в Тбилиси для семей вынужденных переселенцев, говорится на сайте ведомства.

Агентство уже объявило конкурс на закупку квартир, который продлится до 14 декабря.

По условиям конкурса застройщик должен представить однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырех комнатные квартиры с определенной площадью.

При этом за исключением однокомнатной квартиры, в других квартирах должны быть изолированные спальни от одной для двухкомнатной до трех в четырехкомнатной.

При этом квадратный метр должен стоить не более 550 долларов за квадратный метр. А сами квартиры должны быть предоставлены менее чем за год с полным ремонтом под ключ, в том числе с установленной сантехникой в ванной комнате и на кухне, проведенным электричеством, отделкой керамическими плитами мокрых точек, ламинатом на полу и установленными внутренними дверями.

Обеспечение квартирами в новостройках – одна из программ Агенства по обеспечению жильем вынужденных переселенцев.

Также Агентсво строит отдельные жилые комплексы, покупает дома в селах, строит дома на участках вынужденных переселенцев и узаконивает уже существующую жилплощадь.

К 2020 году всего в Грузии зарегистрировано 90 614 семей беженцев, бесплатное жилье в рамках различных программ от государства получили более 21 тысячи из них.