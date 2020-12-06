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Амиран Гамкрелидзе и Паата Имнадзе на пресс-конференции

Главный эпидемиолог Грузии: сейчас не время искать виновных в ситуации с COVID-19

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (359)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201206/250258642/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-seychas-ne-vremya-iskat-vinovnykh-v-situatsii-s-COVID-19.html

По словам эпидемиолога, в ноябре смертность от коронавируса в стране уже была на первом месте и опередила сердечно-сосудистые заболевания

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Недостатки в системе здравоохранения Грузии есть, но сейчас не время искать виновных, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире TV Pirveli.

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photo: Government of Georgia / FB
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Растущее число заболевших коронавирусом в стране привело к проблемам в системе здравоохранения: заболевшие часто не могут получить консультацию врача и попасть в клинику.

"У системы есть проблемы и недостатки, мы должны это признать, но сейчас не время искать виноватых, придет время и для этого. Сейчас нужна консолидация общества и врачей, чтобы мы перенесли тяжелый декабрь и тяжелый январь. И пока как минимум 25% населения не будет привито, вирус не успокоится", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны признал, что в управлении коронавирусом были допущены серьезные ошибки.

"Придет время, когда мы будем выяснять, кто виноват в сложившейся ситуации и кто допустил ошибки. Ни одна из больших пандемий не обходится без ошибок. Ни у кого в мире не было опыта борьбы с вызовом такого масштаба, так как подобная пандемия была 100 лет назад и тех людей, которые с ней столкнулись, к сожалению, уже нет в живых", – добавил Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Грузии все еще ухудшается.

"В ноябре у нас смертность от коронавируса уже была на первом месте и опередила сердечно-сосудистые заболевания", – подчеркнул эпидемиолог.

Гамкрелидзе призвал население узнать номера своих семейных врачей, а также в случае проблем звонить на горячие линии Минздрава и правительства, чтобы получить помощь вовремя.

В середине сентября эпидемиологи объявили в Грузии начало второй волны коронавируса. С 15 сентября по 5 декабря число заболевших в Грузии превысило отметку 155 тысяч. За этот период коронавирус унес жизни 1 443 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (359)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Амиран Гамкрелидзе


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