Главный эпидемиолог Грузии: сейчас не время искать виновных в ситуации с COVID-19

По словам эпидемиолога, в ноябре смертность от коронавируса в стране уже была на первом месте и опередила сердечно-сосудистые заболевания

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Недостатки в системе здравоохранения Грузии есть, но сейчас не время искать виновных, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире TV Pirveli.

Растущее число заболевших коронавирусом в стране привело к проблемам в системе здравоохранения: заболевшие часто не могут получить консультацию врача и попасть в клинику.

"У системы есть проблемы и недостатки, мы должны это признать, но сейчас не время искать виноватых, придет время и для этого. Сейчас нужна консолидация общества и врачей, чтобы мы перенесли тяжелый декабрь и тяжелый январь. И пока как минимум 25% населения не будет привито, вирус не успокоится", – сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны признал, что в управлении коронавирусом были допущены серьезные ошибки.

"Придет время, когда мы будем выяснять, кто виноват в сложившейся ситуации и кто допустил ошибки. Ни одна из больших пандемий не обходится без ошибок. Ни у кого в мире не было опыта борьбы с вызовом такого масштаба, так как подобная пандемия была 100 лет назад и тех людей, которые с ней столкнулись, к сожалению, уже нет в живых", – добавил Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что ситуация с коронавирусом в Грузии все еще ухудшается.

"В ноябре у нас смертность от коронавируса уже была на первом месте и опередила сердечно-сосудистые заболевания", – подчеркнул эпидемиолог.

Гамкрелидзе призвал население узнать номера своих семейных врачей, а также в случае проблем звонить на горячие линии Минздрава и правительства, чтобы получить помощь вовремя.

В середине сентября эпидемиологи объявили в Грузии начало второй волны коронавируса. С 15 сентября по 5 декабря число заболевших в Грузии превысило отметку 155 тысяч. За этот период коронавирус унес жизни 1 443 человек.