Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 160 тысяч

Грузия переживает вторую волну коронавируса – в субботу эпидемиологи вновь выявили более четырех тысяч зараженных

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 321.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 162 475 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа скончались 42 человека, ковид-клиники покинул 4 301 человек. С начала пандемии вылечились 133 511 пациентов, скончались – 1 504.

В карантине в данное время находятся 1 282 человек, в стационарах лечатся – 6 897.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.