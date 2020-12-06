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Скорая помощь 112 и пожарные спасатели

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 160 тысяч

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (359)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201206/250262199/Chislo-vyyavlennykh-v-Gruzii-sluchaev-koronovirusa-prevysilo-160-tysyach.html

Грузия переживает вторую волну коронавируса – в субботу эпидемиологи вновь выявили более четырех тысяч зараженных

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 321.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 162 475 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа скончались 42 человека, ковид-клиники покинул 4 301 человек. С начала пандемии вылечились 133 511 пациентов, скончались – 1 504.

В карантине в данное время находятся 1 282 человек, в стационарах лечатся – 6 897.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (359)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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