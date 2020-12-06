Ковид-география: больше всего случаев COVID-19 за сутки выявлено в Тбилиси

За последние 24 часа скончались 42 человека, ковид-клиники покинул 4 301 человек. С начала пандемии вылечились 133 511 пациентов, скончались – 1 504

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Тбилиси тестирование на коронавирус выявило более полутора тысяч новых случаев за последние сутки, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 14 396 тестов, из которых 5 816 – на антиген и 8 580 – ПЦР. Коронавирус подтвердился у 4 321 человека.

Из новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 1615 зарегистрированы в Тбилиси.

По регионам новые инфицированные распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 564 Аджария 491 Самегрело - Земо Сванети 433 Квемо Картли 395 Шида Картли 253 Кахети 236 Мцхета-Мтианети 175 Гурия 77 Самцхе-Джавахети 76 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

За последние 24 часа скончались 42 человека, ковид-клиники покинул 4 301 человек. С начала пандемии вылечились 133 511 пациентов, скончались – 1 504.

На сегодня в Грузии насчитывается 27 434 активных случая COVID-19. 6897 человек проходят лечение в больницах, 1282 находятся в зонах карантина, 51 296 в самоизоляции, 16 568 человек проходят лечение на дому.

Состояние 1066 пациентов расценивается как тяжелое, 420 человек подключены к аппарату ИВЛ.

На сегодняшний день со дня начала пандемии в стране подтверждено 162475 случаев COVID-19, выздоровели - 133 511 человек, 1504 пациента скончались.

Первый случай заражения COVID-19 в Грузии подтвердился 26 февраля.