Кахи Кавсадзе успешно борется с коронавирусом

Артист был госпитализирован в Первую университетскую клинику в Тбилиси 28 ноября, а на следующий день ему диагностировали COVID-19

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Знаменитый грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе может вскоре покинуть отделение реанимации Первой университетской клиники и продолжить лечение в палате, сообщили Sputnik Грузия в больнице.

"Пациент чувствует себя лучше. В понедельник Кавсадзе должен пройти дополнительное обследование, по результатам которого станет ясно, покинет ли 85-летний актер реанимацию", - заявили в больнице.

По словам директора клиники Левана Ратиани, пока нет речи о выписке пациента.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Инфицирован также брат актера Имери Кавсадзе.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте - "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"