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Первая университетская клиника

Кахи Кавсадзе успешно борется с коронавирусом

photo: The First University Clinic / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (363)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201206/250262967/Kakhi-Kavsadze-uspeshno-boretsya-s-koronavirusom.html

Артист был госпитализирован в Первую университетскую клинику в Тбилиси 28 ноября, а на следующий день ему диагностировали COVID-19

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Знаменитый грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе может вскоре покинуть отделение реанимации Первой университетской клиники и продолжить лечение в палате, сообщили Sputnik Грузия в больнице.

"Пациент чувствует себя лучше. В понедельник Кавсадзе должен пройти дополнительное обследование, по результатам которого станет ясно, покинет ли 85-летний актер реанимацию", - заявили в больнице.

Водитель скорой помощи в защитном костюме (Тбилиси)
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам директора клиники Левана Ратиани, пока нет речи о выписке пациента.

Кахи Кавсадзе был госпитализирован в Первую университетскую клинику 28 ноября. Уже на следующий день ему диагностировали COVID-19. Инфицирован также брат актера Имери Кавсадзе.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте - "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (363)
Теги:
Кахи Кавсадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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