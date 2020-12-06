МВД Грузии за сутки оштрафовало более тысячи нарушителей

Нарушение масочного режима предполагает штраф в размере 20 лари, а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили 1049 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за нарушения действующих ограничений, в том числе за передвижение ночью, было оштрафовано 67 человек.

А вот за нарушение ограничения на ношение защитных масок штрафы получили 982 человека.

Нарушение масочного режима предполагает штраф в размере 20 лари, а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари.

Полиция ведет статистику нарушения ограничений с 30 ноября. За этот период всего полиция выявила 7 392 случая, большинство из них связано с нарушением масочного режима.