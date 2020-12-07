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Кутаиси. Эпидемия коронавируса. Пожилой мужчина идет по улице в маске и в очках

Эпидемиолог призывает быть готовыми к росту числа зараженных COVID-19 в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с субботними данными, в воскресенье было выявлено меньше лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, так как в выходные проводится меньше тестов

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. С этой недели число выявленных случаев коронавируса в Грузии увеличится за счет расширения тестирования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, по сравнению с субботними данными, в воскресенье было выявлено меньше лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, так как в выходные проводится меньше тестов.

Водитель скорой помощи в защитном костюме (Тбилиси)
© photo: Sputnik / Stringer
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"У нас будет более высокий уровень выявления, потому что вы знаете, что за последние три-четыре дня, показатель тестирования в стране стал интенсивнее, дневной показатель находится в пределах 15-18 тысяч, и мы должны подняться до 20 тысяч. Наверное, где-то во вторник-среду мы должны проводить 20 тысяч тестов в день", – сказал Гамкрелидзе журналистам.

Он предположил, что среди новых случаев будут в основном бессимптомные или легкие.

"По последним данным, 6 897 человек госпитализированы в больницы, до 4 000 находятся в ковид-гостиницах. У нас 27 434 активных случая, и процент госпитализированных людей снижен до 25 %, что является признаком того, что в больницы попадают только те пациенты, которым это действительно нужно. Следовательно, увеличился показатель наблюдения и лечения на дому", – сказал Гамкрелидзе.

За минувшие сутки в Грузии выявлен 4 321 новый случай COVID-19, тогда как вчера было подтверждено 5 450 случаев заболевания. Общее число инфицированных со дня начала пандемии превышает 162 тысячи человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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