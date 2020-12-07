Эпидемиолог призывает быть готовыми к росту числа зараженных COVID-19 в Грузии

По сравнению с субботними данными, в воскресенье было выявлено меньше лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, так как в выходные проводится меньше тестов

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. С этой недели число выявленных случаев коронавируса в Грузии увеличится за счет расширения тестирования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, по сравнению с субботними данными, в воскресенье было выявлено меньше лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, так как в выходные проводится меньше тестов.

"У нас будет более высокий уровень выявления, потому что вы знаете, что за последние три-четыре дня, показатель тестирования в стране стал интенсивнее, дневной показатель находится в пределах 15-18 тысяч, и мы должны подняться до 20 тысяч. Наверное, где-то во вторник-среду мы должны проводить 20 тысяч тестов в день", – сказал Гамкрелидзе журналистам.

Он предположил, что среди новых случаев будут в основном бессимптомные или легкие.

"По последним данным, 6 897 человек госпитализированы в больницы, до 4 000 находятся в ковид-гостиницах. У нас 27 434 активных случая, и процент госпитализированных людей снижен до 25 %, что является признаком того, что в больницы попадают только те пациенты, которым это действительно нужно. Следовательно, увеличился показатель наблюдения и лечения на дому", – сказал Гамкрелидзе.

За минувшие сутки в Грузии выявлен 4 321 новый случай COVID-19, тогда как вчера было подтверждено 5 450 случаев заболевания. Общее число инфицированных со дня начала пандемии превышает 162 тысячи человек.