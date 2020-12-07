Патриарх Грузии в изоляции – встречи с ним ограничены

По информации пресс-спикера Патриархии, Его Святейшество чувствует себя удовлетворительно, но контакты с ним сведены до минимума

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Встречи с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II предельно ограничены во избежание его заражения коронавирусом, об этом на собственной странице в Facebook написал глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

"Состоянием здоровья Католикоса-Патриарха Грузии интересуются журналисты и не только. Вы знаете, что Патриарх находится в Патриархии. Исходя из эпидемиологической ситуации, приняты рекомендованные меры – ограничены встречи с ним", – написал Джагмаидзе.

По последним данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом, вылечились более 133 тысяч пациентов, скончались более 1 504 человек.

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.