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На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19

Основатель Lutecia Group Вахтанг Пхакадзе скончался от коронавируса

© AP Photo / NIAID-RML
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250266034/Osnovatel-Lutecia-Group-Vakhtang-Pkhakadze-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

Глава компании Lutecia Group – один из тех 1 504 человек, которые стали жертвами коронавируса в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Основатель парфюмерной сети Lutecia Group бизнесмен Вахтанг Пхакадзе скончался от коронавируса, сообщается на странице архиепископа Бодбийского владыки Якова в Facebook.

Пандемия коронавируса COVID 19 - мужчина в маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
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"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с кончиной одного из самых успешных грузинских бизнесменов, основателя и президента Lutecia Group, достойного человека, верного друга, человека, стоящего рядом со всеми нуждающимися людьми, человека, полного добротой – Вахтанга Пхакадзе. Вахтанг был однокурсником владыки Якоба и давним другом. Мы приносим соболезнования семье Вахтанга, близким, друзьям", – написано в публикации.

Lutecia Group объединяет сеть парфюмерных магазинов и такие бренды, как Mac, Calzedonia, Intimissimi, Yves Rocher и много других брендов.

По последним данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 162 тысяч случаев заражения, вылечились более 133 тысяч пациентов, скончались более 1 504 человек.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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