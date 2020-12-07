Основатель Lutecia Group Вахтанг Пхакадзе скончался от коронавируса

Глава компании Lutecia Group – один из тех 1 504 человек, которые стали жертвами коронавируса в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Основатель парфюмерной сети Lutecia Group бизнесмен Вахтанг Пхакадзе скончался от коронавируса, сообщается на странице архиепископа Бодбийского владыки Якова в Facebook.

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с кончиной одного из самых успешных грузинских бизнесменов, основателя и президента Lutecia Group, достойного человека, верного друга, человека, стоящего рядом со всеми нуждающимися людьми, человека, полного добротой – Вахтанга Пхакадзе. Вахтанг был однокурсником владыки Якоба и давним другом. Мы приносим соболезнования семье Вахтанга, близким, друзьям", – написано в публикации.

Lutecia Group объединяет сеть парфюмерных магазинов и такие бренды, как Mac, Calzedonia, Intimissimi, Yves Rocher и много других брендов.

По последним данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 162 тысяч случаев заражения, вылечились более 133 тысяч пациентов, скончались более 1 504 человек.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.