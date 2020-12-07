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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2501

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250266908/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2501.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вместе с тем за минувшие сутки существенно сократилось число новых случаев инфицирования

ТБИЛИСИ,  7 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 501. За последнее время это самый низкий показатель инфицирования. Вместе с тем скончались 36 человек.

Пандемия коронавируса COVID 19 - мужчина в маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 164 976 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 988 человек, с начала пандемии вылечились 137 499 пациентов. Скончались 1 540.

В карантине в данное время находятся 1 267 человек, в стационарах – 6 963, в ковид-гостиницах – 3 744.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (367)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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