Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2501

За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вместе с тем за минувшие сутки существенно сократилось число новых случаев инфицирования

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 501. За последнее время это самый низкий показатель инфицирования. Вместе с тем скончались 36 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 164 976 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 988 человек, с начала пандемии вылечились 137 499 пациентов. Скончались 1 540.

В карантине в данное время находятся 1 267 человек, в стационарах – 6 963, в ковид-гостиницах – 3 744.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.