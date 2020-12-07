"Какая нежность": Вера Брежнева поделилась трогательным фото с Меладзе

Обычно звездная пара очень редко делится совместными фотографиями и не часто говорит о своих отношениях

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Популярная певица Вера Брежнева написала трогательный пост, посвященный своему супругу – известному композитору грузинского происхождения Константину Меладзе.

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Свой пост Брежнева начала просто и лаконично, написав, что это "Пост гордости". Певица подчеркнула, что карантин для их семьи выдался очень плодотворным.

"Поэтому хочу рассказать о сериале "Нежность", музыку к которому написал мой любимый композитор", – пишет Брежнева.

Интересно, что сериал, над которым работала режиссер Анна Меликян, полностью снят на iPhone. "Совершенно гениальная музыка, без которой не было бы этого фильма!" – написала сама Анна Меликян.

"Гений! Константин и мой любимый композитор! Сериал посмотрю обязательно", – пишет onlyloveververa.

Помимо положительных отзывов о творчестве Меладзе, в комментариях нашлись и те, кто порадовался за счастливые отношения пары. "Когда у женщины в глазах ощущение счастья, значит выбор сделан правильно! Обоюдный правильный выбор! Замечательное фото", – отметила ingakiss2675.

"Какая нежность... и забота и любовь!!" – пишет an.gelina3021.

Вера Брежнева и Константин Меладзе живут в браке уже пять лет. В 2015 году в Форте-дей-Марми они зарегистрировали свои отношения официально. Брежнева – певица, актриса, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра".