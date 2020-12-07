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COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше заболевших

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (368)
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Антилидерами ковид-заражения в стране вновь стали Тбилиси, Имерети и Аджария, при этом новых случаев заболевания в этот раз не зафиксировали в регионе Рача-Лечхуми Квемо Сванети

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки число выздоровевших больше, чем новых больных, таковы результаты COVID-статистики страны, озвученные заместителем главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердией Сичинава.

За сутки в Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 36 человек. С 26 февраля жертвами инфекции стали 1 540 человек.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из 2 501 нового случая, выявленного за последние 24 часа, в Тбилиси зафиксировали 1 060 случаев, в Аджарии – 337, Имерети – 397, Квемо-Картли – 175, Шида Картли – 108, Гурия – 32, Самегрело-Земо Сванети – 177, Кахети – 80, Мцхета-Мтианети – 90, Самцхе-Джавахети – 45. В  Рача-Лечхуми Квемо Сванети – новых случаев заболевания нет.

За сутки в Грузии провели 9 442 тестов, из них 4 360, основанных на антиген, а 5 082 - ПЦР.

На данный момент в стране 25 911 активных случаев, из них 6 963 лечатся в клиниках. В тбилисских клиниках лечатся 3 002 пациентов, Аджарии – 1 047, Имерети – 1 362.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 135, в Тбилиси 519, Аджарии – 161, Имерети – 251. К аппарату искусственного дыхания подключены 417 человек. Из них в Тбилиси – 208, в Аджарии – 49, Имерети – 52. В ковид-гостиницах находятся 3 744 человек. Из них 1 224 в Тбилиси, 1 788 в Аджарии, 422 в Имерети. Дома лечатся 15 204 человек.

В карантинных пространствах находятся 1 267 человек, из них в Тбилиси – 372, Аджарии – 252, Имерети – 28. На данный момент в самоизоляции находятся 55 165 человек. Из них 19 714 в Тбилиси, 14 468 в Аджарии, 5 509 в Имерети.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (368)


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