МВД Грузии: за сутки за нарушение установленных ограничений оштрафованы 855 человек

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили 855 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.
По данным МВД, за нарушения установленных ограничений, в том числе за передвижение в ночные часы, было оштрафовано 70 человек.
Но больше всего штрафов – 785 – было выписано за появление в общественных местах и на улице без масок.
Нарушение масочного режима предполагает штраф в 20 лари ($6), а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари (примерно $600).
Полиция ведет статистику нарушений ограничений с 30 ноября. За этот период всего выявлено 8 247фактов и большинство из них связано с нарушением масочного режима.