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Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса

МВД Грузии: за сутки за нарушение установленных ограничений оштрафованы 855 человек

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (372)
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Sputnik Грузия
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Наибольшее количество выписанных штрафов – 785 – приходится на нарушение масочного режима, хотя к маскам уже казалось бы надо было привыкнуть

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии выявили 855 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
© Sputnik / STRINGER
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В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за нарушения установленных ограничений, в том числе за передвижение в ночные часы, было оштрафовано 70 человек.

Но больше всего штрафов – 785 – было выписано за появление в общественных местах и на улице без масок.

Нарушение масочного режима предполагает штраф в 20 лари ($6), а нарушение остальных правил – 2 тысячи лари (примерно $600).

Полиция ведет статистику нарушений ограничений с 30 ноября. За этот период всего выявлено 8 247фактов и большинство из них связано с нарушением масочного режима.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (372)
Теги:
МВД Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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