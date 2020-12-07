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Горящая свеча в руке, фото из архива

Протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (372)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250267567/Protoierey-David-Kvlividze-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

Настоятель церкви Преображения боролся с коронавирусом несколько недель, но его организм не смог справиться с болезнью

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Настоятель церкви Преображения протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса, об этом на собственной странице в Facebook сообщил глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

"К прискорбию, скончался протоиерей Давид Квливидзе. Инфицирование коронавирусом ухудшило состояние его здоровья. Он лечился в больнице. Приношу соболезнования его семье и родным", – написал Джагмаидзе.

Пандемия коронавируса COVID 19 - мужчина в маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
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Протоиерею коронавирус выявили несколько недель назад.

С коронавирусом борется и член Синода архиепископ Схалтинский Спиридон (Абуладзе). Он проходит курс лечение в одной из клиник.

В Грузии за последние сутки выздоровели больше больных, чем заразились, таковы результаты COVID-статистики страны, озвученные на брифинге заместителем главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердией Сичинава.

С начала пандемии количество зафиксированных случаев коронавируса достигло более 164 тысяч, выздоровели более 137 тысяч человек, скончались более 1 540 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (372)
Теги:
Грузинская православная церковь, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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