Настоятель церкви Преображения боролся с коронавирусом несколько недель, но его организм не смог справиться с болезнью

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Настоятель церкви Преображения протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса, об этом на собственной странице в Facebook сообщил глава службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

"К прискорбию, скончался протоиерей Давид Квливидзе. Инфицирование коронавирусом ухудшило состояние его здоровья. Он лечился в больнице. Приношу соболезнования его семье и родным", – написал Джагмаидзе.

Протоиерею коронавирус выявили несколько недель назад.

С коронавирусом борется и член Синода архиепископ Схалтинский Спиридон (Абуладзе). Он проходит курс лечение в одной из клиник.

В Грузии за последние сутки выздоровели больше больных, чем заразились, таковы результаты COVID-статистики страны, озвученные на брифинге заместителем главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердией Сичинава.

С начала пандемии количество зафиксированных случаев коронавируса достигло более 164 тысяч, выздоровели более 137 тысяч человек, скончались более 1 540 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.