В Грузии заявки на получение компенсации от государства подали более 14 тысяч граждан

Глава Минфина призвал всех своевременно подать заявки, отметив, что система полностью исправна, а в случае необходимости, на сайте можно найти ответы на все вопросы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В Грузии на данный момент в Службу доходов поступило более 14,3 тысячи заявок на получение единовременной помощи в размере 300 лари, заявил министр финансов Иване Мачавариани.

По решению государства, лица, оставшиеся без работы на период ковид-ограничений с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте Службы доходов.

По словам главы ведомства, эти данные уже отправлены в Минздрав, и выдача компенсаций начнется в ближайшее время.

"Еще раз хочу напомнить нашим предпринимателям, тем, кого коснулись ограничения, введенные с 28 ноября, воспользоваться порталом Службы доходов, где есть соответствующая форма заявки. Форма для заполнения довольно простая. В ней нужно указать личность работника, его данные и, что самое главное, банковский счет, после чего мы отправим эту информацию Минздраву, и оттуда произойдет выдача компенсаций", – объяснил Мачавариани.

Глава Минфина напомнил, что все данные о сотрудниках должны быть отправлены правильно, а ответственность возлагается на того налогоплательщика, который предоставит информацию.

Мачавариани призвал всех максимально своевременно подать заявки, отметив, что система полностью исправна, а в случае необходимости, на сайте можно получить исчерпывающие ответы на все вопросы.

Компенсации полагаются наемным работникам, которые не получают зарплату с 28 ноября по 24 декабря из-за того, что их работодатель был вынужден остановить рабочий процесс из-за введенных ограничений.

Кроме того, компенсацией могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте, и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте eservices.rs.ge.