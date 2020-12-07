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Медики в Страсбурге, Франция, оказывают помощь пациенту во время пандемии коронавируса COVID 19

Без врачей не останемся – глава Минздрава Грузии

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (375)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250269235/Bez-vrachey-ne-ostanemsya---glava-Minzdrava-Gruzii.html

Министр здравоохранения Грузии спокойна – показатель инфицирования COVID-19 среди медперсонала снизился с 11 до 6,5 процента

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Среди инфицированных коронавирусом все чаще фигурируют медицинские работники, но глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заверяет, что ситуация не тревожная и страна не останется без врачей.

Есть прогресс – показатель инфицирования коронавирусом в Грузии сократился на 12%>>

Как заявила министр на брифинге в понедельник, показатель инфицирования медиков в Грузии составляет 6,5%, что неплохо. До этого было больше – 11%.

"Мы не останемся без врачей", – сказала Тикарадзе.

По ее словам, Минздрав переподготовил 90% сельских и семейных врачей. Летом переподготовку прошли 43 врача разных клиник.

На брифинге также стало известно, что ведомство ведет работу со служителями церкви, и служба безопасности труда проведет с ними дополнительные встречи.

Горящая свеча в руке, фото из архива
© CC0 / Pixabay
Протоиерей Давид Квливидзе скончался от коронавируса

"Весной очень хорошо был расписан протокол (для церквей) и важно, чтобы он соблюдался и дальше. Показатель инфицирования среди священнослужителей не вызывает тревогу", – подчеркнула Тикарадзе.

Сегодня также стало известно, что от коронавируса скончался настоятель церкви Преображения протоиерей Давид Квливидзе.

С начала пандемии количество зафиксированных случаев коронавируса достигло более 164 тысяч, выздоровели более 137 тысяч человек, скончались более 1 540 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (375)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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