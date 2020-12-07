Ковид-ограничениям в Грузии подчиняются не все бизнес-операторы – инспекция труда

Закрытие всех торговых объектов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости, – жизненная необходимость в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В период с 28 ноября по 7 декабря на соблюдение ковид-ограничений в масштабах всей страны было проверено 24 518 объектов сферы обслуживания, оштрафовано 10 и приостановлена деятельность 5 792 объектов, об этом заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе на брифинге.

За этот период, по словам Перадзе, также были проведены повторные проверки объектов, которым ранее было выдано устное или письменное предупреждение. В ходе повторной проверки оказалось, что 3 036 объектов приостановили свою экономическую деятельность и соблюдают все предписанные ограничения.

Перадзе так же прокомментировал претензии части населения по поводу закрытия всех магазинов, кроме продовольственных.

"Подобные ограничения действуют по всей Европе – во Франции, Великобритании, Германии, а так же в Америке", – сказал Перадзе, продемонстрировав соответствующие фотографии.

По словам главы департамента, главным методом борьбы с распространением COVID-19 по-прежнему является снижение мобильности населения, и именно с этой целью закрыты все торговые объекты, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.