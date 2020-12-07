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Закрытые магазины, кафе и рестораны. Кризис в экономике из-за коронавируса

Ковид-ограничениям в Грузии подчиняются не все бизнес-операторы – инспекция труда

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (375)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250269515/Kovid-ogranicheniyam-v-Gruzii-podchinyayutsya-ne-vse-biznes-operatory---inspektsiya-truda.html

Закрытие всех торговых объектов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости, – жизненная необходимость в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В период с 28 ноября по 7 декабря на соблюдение ковид-ограничений в масштабах всей страны было проверено 24 518 объектов сферы обслуживания, оштрафовано 10 и приостановлена деятельность 5 792 объектов, об этом заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе на брифинге.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За этот период, по словам Перадзе, также были проведены повторные проверки объектов, которым ранее было выдано устное или письменное предупреждение. В ходе повторной проверки оказалось, что 3 036 объектов приостановили свою экономическую деятельность и соблюдают все предписанные ограничения.

Перадзе так же прокомментировал претензии части населения по поводу закрытия всех магазинов, кроме продовольственных.

"Подобные ограничения действуют по всей Европе – во Франции, Великобритании, Германии, а так же в Америке", – сказал Перадзе, продемонстрировав соответствующие фотографии.

По словам главы департамента, главным методом борьбы с распространением COVID-19 по-прежнему является снижение мобильности населения, и именно с этой целью закрыты все торговые объекты, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (375)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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