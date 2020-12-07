В Афганистан прибыла рота грузинских миротворцев

Усиленная рота грузинских миротворце будет выполнять миссию "Решительная поддержка" в Кабуле под командованием США

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рота военнослужащих Сил обороны Грузии прибыла в Афганистан для участия в миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщает Минобороны.

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Роту на авиационной базе Баграм встретили командир 13-го батальона первой пехотной бригады, вице-полковник Владимир Натенадзе и старший майор штаба Тенгиз Гобадзе. Они пожелали новому пополнению успешной миссии.

"Сегодня в Афганистан на базу Баграм прибыла усиленная рота Сил обороны. В последующие дни подразделение будет переброшено в Кабул, сменит роту первой пехотной бригады, и в рамках миссии "Решительная поддержка" выполнит задачи по защите и самозащите", – сказал Натенадзе.

Грузинские миротворцы выполнят миссию на базе штаба "Решительная поддержка" в Кабуле под командованием США

Военные прошли разные фазы четырехмесячного интенсивного обучения, и итоговую подготовку на родине.

Представители европейского командования США высоко оценили уровень подготовки грузинских военнослужащих.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.