Когда заболеваемость COVID-19 в Грузии пойдет на спад? Ответ Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог страны еще раз настоятельно призвал население в случае сомнительных симптомов делать быстрый тест, основанный на антигене. Он бесплатный и доступен более чем в 200 местах

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число случаев COVID-19 при соблюдении рекомендаций жителями Грузии к концу года удастся сократить вдвое, а в апреле и вовсе получить показатель до 200 инфицированных в день, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Врач еще раз призвал население в случае сомнительных симптомов сделать быстрый тест, основанный на антигене. Данный тест бесплатный и он доступен более чем в 200 местах страны. Сделать его можно как по назначению врача, так и без него.

"Важно, чтобы в условиях ограничений мы максимально расширили показатель выявления COVID, – сказал Гамкрелидзе. – Если мы все выполним рекомендации, установленные в течение этих трех недель и больше, к концу месяца, возможно, мы вдвое сократим число новых случаев и создадим в стране серьезную тенденцию снижения, а в апреле дневной показатель может опуститься до 200".

Медик также сообщил, что в течение последних десяти дней в стране показатель ношения масок с 55% вырос до 65%. Для того, чтобы количество инфицирования значительно сократилось, говорит Гамкрелидзе, данный показатель должен повыситься до 95%.

При этом ограничения, которые действуют в стране, должны принести результаты к концу этой недели, и процесс должен пойти к стабилизации, отметил он.

"Сегодня реально у нас есть снижение, но это снижение у нас за счет того, что за сутки было сделано около 10 тысяч тестов. Когда выявление увеличится, показатель увеличится, в основном за счет легких и бессимптомных пациентов. Именно их изоляция дома или в ковид-гостиницах даст нам возможность смягчить эту цепь", – отметил Гамкрелидзе, добавив, что в том случае, если в день будут делать около 20 тысяч тестов, то новых случаев будет больше.

Кроме того, Гамкрелидзе обратился к священнослужителям и пастве, попросив их соблюдать все рекомендации. Желательно, чтобы во время службы как можно больше людей были во дворе, носили маски и соблюдали соцдистанцию, подчеркнул эпидемиолог.

"Декабрь и январь будут сравнительно тяжелыми, поскольку параллельно идут всевозможные респираторные инфекции – будет это грипп, COVID-19 или другие. И больше риска распространения инфекций такого типа. Поэтому дистанция, обработка рук и маски – все это для этой инфекции является превентивным мероприятием. И я прошу наших церковных настоятелей, также как и паству, соблюдать все те рекомендации, которые мы даем", – отметил Гамкрелидзе.

В Грузии среди инфицированных есть и духовные лица. Сегодня стало известно о смерти протоиерея Давид Квливидзе от коронавируса.