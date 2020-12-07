Количество взлетов и посадок в аэропортах Грузии сократилось на 60%

Агентство инициировало проект, который предусматривает создание привлекательной среды для экипажа – для осуществления ими технической посадки и отдыха в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Показатель производственной деятельности аэропортов Грузии во время пандемии коронавируса сократился на 60%, а пассажиропоток на 82%, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

Сегодня в Грузии, как и во всем мире, отмечают Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day). Директор Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе поздравил каждого работника в сфере гражданской авиации с этим днем, отметив, что сектор встречает профессиональный день на фоне острого глобального кризиса.

"По общим оценкам, пандемия COVID-19 нанесла авиационной отрасли огромный ущерб. Текущие потери намного перевешивают кризис в сфере авиации после терактов 11 сентября 2001 года. В случае с Грузией это в среднем на 60% сокращение взлетов и посадок и на 82% снижение пассажиропотока за 10 месяцев. И все же, кто как не люди, занятые в этой области, знают, что при последовательных и скоординированных действиях, неустанной работе и совместных усилиях авиация может справиться с любым сложным вызовом", - заявил Каранадзе.

По его словам, даже в условиях пандемии, авиация в короткие сроки стала самым безопасным средством передвижения.

Каранадзе отметил те мероприятия, которые позитивно повлияли в плане смягчения тяжелого воздействия пандемии на индустрию, а также на факторы, которые в долгосрочной перспективе положительно повлияют на развитие авиационного сектора в Грузии.

Агентство утвердило временные льготы по отношению к сертифицированным субъектам, которые, в основном, подразумевают продление определенных удостоверений, сертификатов, пропусков, а также смягчение требований. Действие льготных условий продолжается.

Кроме того, агентство инициировало проект, который предусматривает создание привлекательной среды для экипажа – для осуществления ими технической посадки и отдыха в Грузии. Разработано предложение для операторов, подготовлен протокол для безопасной транспортировки экипажей и их размещения в специально отведенных для этого гостиницах.

Из-за географического расположения, упрощения процедур получения разрешений и принятых мер безопасности проект стал привлекательным для иностранных авиакомпаний. На данном этапе он принес 7-миллионную прибыль поставщикам услуг: аэропорту, предприятию авиационного обслуживания, предприятию по управлению топливом и сравнительно малым игрокам рынка.

Так с 22 марта текущего года по 1 декабря было выполнено 525 технических посадочных рейсов, а за аналогичный период 2019 года лишь 129. В целях отдыха экипажа был выполнен 541 рейс. 2270 членов экипажа прибыли в Грузию. К проекту присоединились новые авиакомпании: Antonov, Air X Charter, Air Hamburg, Harmony Jet, Ukrainian Wings, Fleet Air и др.

Единое воздушное пространство

Евросоюз 2 августа 2020 года ратифицировал с Грузией соглашение от 2010 года "О едином воздушном пространстве".

"Это документ, который предполагает интеграцию Грузии в единую воздушную среду Европы, постепенное открытие авиационных рынков после того, как страна полностью гармонизирует свое авиационное законодательство с регуляциями ЕС. За прошедшие годы Агентство проделало большую работу, чтобы постепенно, в режиме консультаций с авиационной индустрией внедрить европейские стандарты по разным направлениям", - отметил Каранадзе.

По его словам, ратификация соглашения - еще больший стимул для продолжения Агентством активной работы по внедрению европейских регуляций. Расширяется спектр тех технических правил, которые будут внедрены со следующего года. Все это сделает грузинскую авиацию еще более надежной и безопасной для пассажиров, подчеркнул директор Агентства.

Авиация во время пандемии

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией.

Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.

Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидситуации в стране запрет продлен до 1 января 2021 года.

Каранадзе отметил, что, несмотря на негативное влияние COVID-19, у авиаперевозчиков по-прежнему есть желание возобновить полеты в Грузию. Активно продолжаются технические консультации и работы по поэтапному восстановлению регулярного воздушного авиасообщения. Вместе с тем, авиация активно готовится к транспортировке вакцины.