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Домашнее насилие

Новый проект поможет решить в Грузии проблему насилия в отношении женщин

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Проблема семейного насилия в Грузии (66)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250267933/Novyy-proekt-pomozhet-reshit-v-Gruzii-problemu-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin.html

В Грузии каждая седьмая женщина подвергается насилию либо в семье, либо на работе, либо со стороны партнера

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии запускают новый проект "Насилие в отношении женщин и девочек в Грузии", который будет осуществляться при поддержке Женской организации ООН и Европейского союза.

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Проект был запущен в рамках текущей Недели прав человека ЕС и Кампании против гендерного насилия в Грузии, которые проходят с 25 ноября по 10 декабря во всем мире сообщает телеканал Imedi.

Цель проекта – предотвратить семейное насилие, насилие в отношении женщин и усилить политику и законодательство по борьбе с этими видами преступлений, а также укрепить потенциал соответствующих институтов.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
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В то же время цель проекта – изменить негативные гендерные стереотипы, социальные нормы и отношения в обществе, поддержать права женщин и продвигать гендерное равенство. Трехлетний проект будет реализован повсеместно, но особое внимание будет уделено регионам Квемо Картли и Гурии.

"Теоретически гендерное равенство – довольно простая концепция, однако ее сложно реализовать на практике. До сих пор ни одна страна не заявляла о достижении полного гендерного равенства, хотя некоторые страны достигли в этом отношении большего, чем другие. Пока женщина является жертвой одной из самых уродливых и совершенно неприемлемых форм неравенства – домашнего насилия, до тех пор, пока каждая седьмая женщина в Грузии будет подвергаться насилию со стороны мужа или партнера, ЕС будет продолжать неустанно работать с Грузией для продвижения гендерного равенства на всех уровнях", – сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Для достижения целей проекта Женская организация ООН и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения будут активно работать с государственными учреждениями в устранении проблемы насилия над женщинами, защитниками прав женщин, гражданским обществом, а также средствами массовой информации и местными властями в регионах.

Темы:
Проблема семейного насилия в Грузии (66)
Теги:
Насилие, женщины, Грузия


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