11:43 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Города мира. Амстердам

Награду "Тюльпан прав человека" получили три активистки из Грузии

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Права человека в Грузии (78)
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250275786/Nagradu-Tyulpan-prav-cheloveka-poluchili-tri-aktivistki-iz-Gruzii.html

МИД Нидерландов вручает приз и премию The Human Rights Tulip правозащитникам в разных странах мира с 2007 года

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Три грузинские журналистки стали обладателями нидерландского приза "Тюльпан прав человека" – их победительницам конкурса вручил посол Нидерландов в Грузии Йоханес Дума, сообщается на странице посольства в Facebook.

Одной из обладательницей приза стала Камилла Мамедова из общинного радио "Марнеули".

Приз Тюльпан прав человека, который вручен грузинским журналистам послом Нидерландов
photo: Embassy of the Netherlands in Georgia / FB
Приз "Тюльпан прав человека", который вручен грузинским журналистам послом Нидерландов

Второе и третье места в конкурсе заняли Цабуния Вартагава, защитница прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества из региона Самегрело, и Манана Квелиашвили, журналистка из Аджарии, которая работает в сфере прав человека.

Посольство благодарит неправительственные организации, которые выступили партнерами в организации этого награждения.

Из-за пандемии коронавируса награждение проходило в режиме онлайн. Сама награда все еще остается у посла до тех пор, пока он не сможет лично встретиться с победительницами конкурса.

The Human Rights Tulip – это ежегодная премия, вручаемая Министерством иностранных дел Нидерландов правозащитнику или организации, которая продвигает и поддерживает права человека новаторскими способами. "Тюльпан прав человека" был учрежден в 2007 году и впервые представлен 10 декабря 2008 года. Приз состоит из статуэтки и поддержки в 100 000 евро, которые помогут победившему физическому или юридическому лицу в дальнейшем развитии и расширении своей деятельности.

Темы:
Права человека в Грузии (78)
Теги:
Конкурс, Нидерланды, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться