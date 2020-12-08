Награду "Тюльпан прав человека" получили три активистки из Грузии

МИД Нидерландов вручает приз и премию The Human Rights Tulip правозащитникам в разных странах мира с 2007 года

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Три грузинские журналистки стали обладателями нидерландского приза "Тюльпан прав человека" – их победительницам конкурса вручил посол Нидерландов в Грузии Йоханес Дума, сообщается на странице посольства в Facebook.

Одной из обладательницей приза стала Камилла Мамедова из общинного радио "Марнеули".

photo: Embassy of the Netherlands in Georgia / FB Приз "Тюльпан прав человека", который вручен грузинским журналистам послом Нидерландов

Второе и третье места в конкурсе заняли Цабуния Вартагава, защитница прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества из региона Самегрело, и Манана Квелиашвили, журналистка из Аджарии, которая работает в сфере прав человека.

Посольство благодарит неправительственные организации, которые выступили партнерами в организации этого награждения.

Из-за пандемии коронавируса награждение проходило в режиме онлайн. Сама награда все еще остается у посла до тех пор, пока он не сможет лично встретиться с победительницами конкурса.

The Human Rights Tulip – это ежегодная премия, вручаемая Министерством иностранных дел Нидерландов правозащитнику или организации, которая продвигает и поддерживает права человека новаторскими способами. "Тюльпан прав человека" был учрежден в 2007 году и впервые представлен 10 декабря 2008 года. Приз состоит из статуэтки и поддержки в 100 000 евро, которые помогут победившему физическому или юридическому лицу в дальнейшем развитии и расширении своей деятельности.