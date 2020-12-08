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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (377)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250276168/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4673-.html

За последние 24 часа в стране скончались 36 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 893 пациента, а с начала пандемии вылечились более 41 тысячи

ТБИЛИСИ,  8 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 673. Скончались 36 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 169 649 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 893 человека, с начала пандемии вылечились 41 392 пациента. Скончались 1 576.

В карантине в данное время находятся 1 186 человек, в стационарах – 6 829, в ковид-гостиницах – 3759.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (377)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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