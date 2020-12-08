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Образцы крови для теста на коронавирус

COVID-статистика Грузии – больше тестов, больше случаев

© AP Photo / Anjum Naveed
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (380)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250276709/COVID-statistika-Gruzii--bolshe-testov-bolshe-sluchaev.html

Главным очагом ковид-заражения вновь стала грузинская столица, за ней следуют регионы Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделали 16 646 тестов, в результате чего выявили 4 673 новых случая коронавирусной инфекции, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

В течение двух месяцев в Грузии пройдет интенсивное тестирование, из 16 646 тестов за сутки провели 11 400 тестов на антиген и 5 246 ПЦР-тестов.

Из 4 673 случаев, выявленных за последние сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировали 1 729, Аджарии – 339, Имерети – 673, Квемо Картли – 419, Шида Картли – 354, Гурия – 126, Самегрело - Земо Сванети – 388, Кахети – 384, Мцхета-Мтианети – 109, Самцхе-Джавахети – 111, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лос-Анжелеса в масках в очереди на тестирование
© AP Photo / Jae C. Hong
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 8 декабря

На данный момент в стране 26 655 активных случаев. Из них 6 829 пациентов лечатся в больницах страны. В тбилисских – 2 963, аджарских – 1 015, Имерети – 1 332.

Состояние 1 123 пациентов тяжелое. Из них в Тбилиси – 511, Аджарии – 158, Имерети – 257. К аппарату искусственного дыхания подключены 425 пациентов. Из них в Тбилиси – 212, Аджарии – 51, Имерети – 48.

В ковид-гостиницах находятся 3 759 пациентов, из них 1 187 – в Тбилиси, 1 858 – в Аджарии, 409 – в Имерети. Курс лечения дома проходят 16 067 пациентов.

В карантинных пространствах находятся 1 186 человек, из них в Тбилиси – 338, Аджарии – 213, Имерети – 27. В самоизоляции находятся 51 709, из них в ТБилиси – 10 017, Аджарии – 10 771, Имерети – 5 572.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (380)


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