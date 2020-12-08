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The UNICEF გაეროს ბავშვთა ფონდი „იუნისეფი“

Дети должны знать свои права – в Грузии запускается новый проект

© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250276816/Deti-dolzhny-znat-svoi-prava---v-Gruzii-zapuskaetsya-novyy-proekt.html

Детский фонд ООН и Евросоюз помогут Грузии привести систему защиты прав детей к международным стандартам

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Детский фонд ООН (UNICEF) вместе с Евросоюзом начинает в Грузии трехлетний проект по улучшению информированности детей о своих правах и их защите, сообщается на сайте представительства ЕС в Грузии.

В рамках недели прав человека глава отделения проектов представительства ЕС в Грузии Сигрид Бретел и представитель Детского фонда ООН Хасан Халил оформили соглашение об улучшении национальной системы защиты детей в Грузии.

Дети купаются в фонтанах в столице Грузии
© Sputnik / STRINGER
Права детей в Грузии будет защищать специальный кодекс

Главная цель проекта – помочь правительству осуществить принятый недавно Кодекс прав детей. Программа "Усиление систем защиты детей и обслуживания в Грузии" рассчитана на три года и ее бюджет составляет 2 миллиона евро.

"Новый кодекс прав детей, который несколько месяцев назад вступил в силу, является всеобъемлющей правовой базой, которая приводит систему защиты детей в соответствие с международными стандартами. Проект, который поддержал ЕС, содействует осуществлению главных принципов кодекса на практике – это жизнь детей в семейной среде и доступ к правосудию, подстроенному под детей", – заявил Халил.

В заявлении организации говорится, что пандемия коронавируса создала новые вызовы детям и семьям. Ограничения, безработица, связанные с пандемией еще больше повышают незащищенность детей и семей. Данный проект поддерживает права детей во время пандемии и после ее завершения.

В рамках проекта будут созданы социальные программы, ориентированные на нужды детей, направлены на снижение насилия в отношении детей и повышение знания о своих правах.

Теги:
Дети, Евросоюз, ЮНИСЕФ, Грузия


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