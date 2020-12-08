В Грузии стали меньше нарушать коронавирусные ограничения

Сотрудники полиции продолжают контролировать соблюдение гражданами установленных в связи с пандемией ограничений в стране

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила в Грузии 705 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за COVID-19, говорится в сообщении на сайте МВД.

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В Грузии, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за прошедшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 106 человек. Все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение в ночные часы.

Но больше всего штрафов – 599 – было выписано за нарушение правила ношения медицинских масок. Нарушителям придется заплатить штраф в 20 лари ($6).

Полиция ведет статистику нарушений ограничений с 30 ноября. За этот период всего выявлено 8 952 факта и большинство из них связано с нарушением масочного режима.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране.