В Грузии работают над улучшением мониторинга качества воздуха: каковы экопрогнозы?

Одним из главных источников загрязнения воздуха в столице Грузии остается постоянно растущее количество автомобилей и, соответственно, большое количество выхлопных газов

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальное агентство по окружающей среде при министерстве окружающей среды и сельского хозяйства активно работает над улучшением мониторинга качества воздуха в стране, говорится на сайте ведомства.

В рамках проекта "Улучшение возможностей управления качеством воздуха в Грузии" международный эксперт Рута Куриене разработала систему прогнозирования выбросов в атмосферу и подготовила прогнозы выбросов на 2025, 2030 годы.

Двухдневный тренинг был проведен для сотрудников министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" и Национального агентства по окружающей среде. Во время тренинга участникам была предоставлена информация о прогнозировании эмиссий, которые позволят им делать прогнозы самостоятельно, без дополнительных затрат.

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"Улучшение возможностей управления качеством воздуха в Грузии" осуществляется Национальным агентством по окружающей среде в рамках программы Фонда реформы управления Программы развития ООН (UNDP-GRF) при поддержке правительства Швеции.

Примечательно, что в рамках проекта подготовлен отчет об инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу в 1990-2018 годах, который будет передан в Секретариат Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Air Convention).

Инвентаризация эмиссий – один из обязательных инструментов для ведения правильной политики в сфере защиты воздуха, которая позволяет определить основные источники загрязнения. Вместе с тем, представив улучшенный отчет в Секретариат Конвенции по воздуху, страна выполнит свои международные обязательства.

Мониторинг за качеством воздуха надо расширить

Бывший министр окружающей среды, эколог Нино Чхобадзе считает, что мониторинг за качеством воздуха в Грузии нужно расширить.

"В Грузии должна быть государственная программа по очистке воздуха. И, в первую очередь, надо расширять сеть мониторинга, наблюдения за качеством воздуха. Эта информация должна быть легкодоступна для населения. Это надо решать комплексно. И обязательное условие – хорошо подготовленная инфраструктура, включая покрытие дорог. Если оно сделано некачественно, то воздух будет загрязняться", – сказала Чхобадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Национальное агентство охраны окружающей среды проводит измерения показателей с 2015 года. В разных городах Грузии установлены устройства по измерению концентрации загрязнителей в воздухе. В рамках мониторинга, специалисты берут пробы на разные загрязнители: на диоксиды азота и серы, озона и бензола.

Одним из главных источников загрязнения воздуха в столице Грузии всегда было постоянно растущее количество автомобилей и, соответственно, большое количество выхлопных газов.

Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году, загрязненность воздуха в Тбилиси в 2,9 раза превышает допустимую норму. Ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в Грузии, население которой составляет 3,7 миллиона человек, умирают более 7 тысяч.