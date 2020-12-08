Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе открыта для легковых машин

На данном этапе на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Указанная дорога закрылась в понедельник из-за снегопада и опасности схода лавин.

На данном этапе, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта движение свободно.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.