13:55 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Снег расчищают на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе открыта для легковых машин

photo: Roads Department of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (122)
1210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250278723/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-otkryta-dlya-legkovykh-mashin.html

На данном этапе на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. 

Указанная дорога закрылась в понедельник из-за снегопада и опасности схода лавин.

Снег в пригороде Тбилиси
photo: Tbilservice Group / FB
Окрестности Тбилиси очищают от снега

На данном этапе, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта движение свободно.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (122)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Специалисты обнаружили точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом Хаябуса-2 с поверхности астероида Рюгу
Посадка капсулы с грунтом астероида Рюгу в Австралии – фото
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться