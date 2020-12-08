Инспекция труда продолжает проверять бизнес-объекты по всей Грузии

Только за последние сутки в стране было проверено и выдано более 400 предупреждений различным бизнес-объектам

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии, по последним данным, на соблюдение ковид-ограничений в масштабах всей страны был проверен 25 121 объект сферы обслуживания, оштрафовано 10 и приостановлена деятельность 6 152 точек, об этом заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

В связи с действующими в стране ограничениями за последние сутки было проверено и выдано 423 предупреждения бизнес-объектам.

По словам Перадзе, в результате проверки 7 декабря, была приостановлена работа 180 объектов. Также продолжается процесс повторной проверки объектов сферы обслуживания. За 7 декабря был осуществлен ремониторинг 192 точек, который подтвердил, что они полностью удовлетворяют всем требованиям.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.