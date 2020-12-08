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Закрытое кафе в центре Тбилиси из-за ограничительных мер из-за коронавируса

Инспекция труда продолжает проверять бизнес-объекты по всей Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250278835/Inspektsiya-truda-prodolzhaet-proveryat-biznes-obekty-po-vsey-Gruzii.html

Только за последние сутки в стране было проверено и выдано более 400 предупреждений различным бизнес-объектам

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии, по последним данным, на соблюдение ковид-ограничений в масштабах всей страны был проверен 25 121 объект сферы обслуживания, оштрафовано 10 и приостановлена деятельность 6 152 точек, об этом заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

В связи с действующими в стране ограничениями за последние сутки было проверено и выдано 423 предупреждения бизнес-объектам.

По словам Перадзе, в результате проверки 7 декабря, была приостановлена работа 180 объектов. Также продолжается процесс повторной проверки объектов сферы обслуживания. За 7 декабря был осуществлен ремониторинг 192 точек, который подтвердил, что они полностью удовлетворяют всем требованиям.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)


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