В клиниках Грузии становится все меньше свободных коек и все больше ощущается дефицит медиков, но Минздрав надеется на положительные тенденции с коронавирусом уже в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия получила тысячу кислородных концентраторов - они будут распределены по тем медицинским учреждениям и ковид-гостиницам, которые больше всего нуждаются в них, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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"Они будут распределены по всем клиникам и гостиницам по необходимости, и я уверена, что это значительно отразится на здоровье наших пациентов", - заявила Тикарадзе.

Тикарадзе также коснулась темы лечения инфицированных пациентов плазмой выздоровевших. По ее словам, Минздрав не ограничивает лечение плазменной терапией, однако это пока носит лишь экспериментальный характер. Плазма выздоровевших пациентов содержит защитные нейтрализующие антитела, которые могут нейтрализовать вирус больных коронавирусом.

В рамках экспериментальной терапии, несколько клиник уже используют лечение плазмой. По словам Тикарадзе, до тех пор, пока не будет подтверждения того, что плазма – это одно из средств лечения коронавируса и дает положительный результат, министерство здравоохранения не может требовать ее использования.

Что касается коэффициента распространения инфекции, то на данный момент он сокращен с 1.92 до 1.16, однако этого недостаточно для того, чтобы говорить о положительных тенденциях, сказала министр.

"Прошла всего одна неделя, исходя из этого, говорить о прогнозе пока рано. Мы всегда анонсируем, что минимум двухнедельный период важен для того, чтобы сделать определенный анализ. С учетом этого, мы только в начале следующей недели сможем делать определенные прогнозы", - отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава сообщила, что на данный момент в клиниках страны 446 свободных коек. На излечении 6,6 тысячи инфицированных пациентов, в реанимации находятся 414 человек. В целом, система здравоохранения Грузии обслуживает около 30 тысяч ковид-инфицированных.

По данным на 09:00 утра в "112" зашло 102 звонка, из них 63 касались ковид-пациентов.

По поводу дефицита медперсонала Тикарадзе сказала, что он был в стране и до пандемии, и для того, чтобы решить эту проблему одного года не хватит. На переподготовку медиков уходит от пяти до 12 лет, заявила она.

По словам министра, ведомство делает все для того, чтобы максимально защитить медиков, инфицированность среди которых не так уж мала.

В Грузии за последние сутки было сделано 16 646 тестов, в результате чего выявлено 4 673 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения COVID-19, выздоровели более 141 тысяча пациентов, скончались 1 576 человек.