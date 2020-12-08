Губернатор Имерети заразился коронавирусом

Звиад Шаламберидзе лечится в домашних условиях, поскольку коронавирус проявляется у него в легкой форме

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе заразился коронавирусом, сообщает телеканал Imedi.

Шаламберидзе находится в самоизоляции и продолжает лечение в домашних условиях. В самоизоляцию перешел заместитель мэра Кутаиси Ираклий Каркашадзе который имел контакт с губернатором.

"У меня никаких видимых симптомов нет, но поскольку я был контактом губернатора, перехожу на самоизоляцию. Губернатор чувствует себя хорошо, у него легкие симптомы, поэтому не нуждается в госпитализации", – заявил Каркашадзе журналистам.

За последние сутки в Имерети коронавирус подтвердился у 673 человек.