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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Парковщик в маске

Губернатор Имерети заразился коронавирусом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250279695/Gubernator-Imereti-zarazilsya-koronavirusom.html

Звиад Шаламберидзе лечится в домашних условиях, поскольку коронавирус проявляется у него в легкой форме

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе заразился коронавирусом, сообщает телеканал Imedi.

Шаламберидзе находится в самоизоляции и продолжает лечение в домашних условиях. В самоизоляцию перешел заместитель мэра Кутаиси Ираклий Каркашадзе который имел контакт с губернатором.

"У меня никаких видимых симптомов нет, но поскольку я был контактом губернатора, перехожу на самоизоляцию. Губернатор чувствует себя хорошо, у него легкие симптомы, поэтому не нуждается в госпитализации", – заявил Каркашадзе журналистам.

За последние сутки в Имерети коронавирус подтвердился у 673 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Имерети, Грузия


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