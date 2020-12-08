Прививку от гриппа должны сделать и лица, перенесшие COVID-19 - главный эпидемиолог Грузии

Как будут уживаться коронавирус и грипп, пока не ясно, но беречься нужно будет и от того, и от другого

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Лица, перенесшие коронавирус, обязательно должны сделать прививку и от гриппа, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Вируса гриппа в Грузии пока нет, а вакцин более чем достаточно>>

"Люди, перенесшие коронавирус, могут заболеть и гриппом, поэтому самозащитные мероприятия необходимы. Коронавирус не защитит от гриппа, но защитит прививка против гриппа", - заявил Гамкрелидзе.

В случае появления симптомов гриппа желательно сначала исключить возможность заражения коронавирусом с помощью теста на антиген. Если он будет отрицателен, то скорее всего у пациента другой респираторный вирус.

В Грузии появился сезонный вирус гриппа. Зафиксирован вирус гриппа В, а вирус гриппа типа А, то есть H1N1 пока не зафиксирован.

С учетом ограничений, рекомендаций ношения масок, дезинфекции рук, есть предположение того, что в этом году сезон гриппа будет сравнительно мягким, чем в предыдущих годах, заявил Гамкрелидзе, вместе с тем добавив, что это не дает повода для успокоения.

"Мы не знаем, насколько активным будет в этом году грипп. Если возьмем опыт южного полушария, летний грипп был менее активным. На этот счет есть много версий, в том числе и то, что люди привыкли к соблюдению превентивных мер – ношению масок, больше людей стали делать прививку от гриппа, больше людей соблюдают дистанцию и санитарные нормы", - отметил Гамкрелидзе.

Он еще раз напомнил, что Грузия в этом году приобрела достаточное количество вакцины против гриппа – 235 тысяч доз, и призвал всех, особенно беременных женщин, сделать прививку.

Обычно вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер против гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом, – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.