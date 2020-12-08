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ПЦР тестирование на коронавирус у батумской автостанции

На пути к стабилизации? – Гамкрелидзе об эпидситуации Грузии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250280736/Na-puti-k-stabilizatsii--Gamkrelidze-ob-epidsituatsii-Gruzii.html

Оптимизм специалистов связан с тем, что при тестировании на коронавирус в последнее время стало меньше положительных результатов, а показатель выздоровления повысился до 83 процентов

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Показатель положительных результатов на коронавирус в Грузии с 32% снизился до 28%, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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За последние сутки в Грузии провели 16 646 тестов – 11 400 на антиген и 5 246 ПЦР. Из них 4 673 оказались положительными.

"Динамика этой положительности идет вниз, что является определенным индикатором того, что, возможно, в этом периоде, в этом пике уже появились какие-то элементы стабилизации", – заявил Гамкрелидзе.

Что касается показателя выздоровевших от коронавируса пациентов, то он составляет 83%, что также хороший результат, отметил эпидемиолог.

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© Sputnik / Alex Shlamov
Есть прогресс – показатель инфицирования коронавирусом в Грузии сократился на 12%

Для борьбы с коронавирусом и оказания помощи медикам Грузия переподготовила 1,7 тысячи студентов-добровольцев. На данный момент 800 студентов принимают участие в управлении ковид. Часть из них оформила контракты с клиниками и получают какое-то денежное вознаграждение, однако основная часть – это добровольцы.

Что касается количества инфицированных медиков, то их на данный момент – 179.

В Грузии за последние сутки сделали 16 646 тестов, в результате чего выявили 4 673 новых случая коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Грузии выявили более 169 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 141 тысячи пациентов, скончались 1 576 пациентов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (383)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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