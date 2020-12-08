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Гид из Ушгули Георгий Кочкиани с другом

Самый юный гид Сванети собирает с друзьями деньги на новогоднюю атмосферу в горах

photo: Murat Topal / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250281096/Samyy-yunyy-gid-Svaneti-sobiraet-s-druzyami-dengi-na-novogodnyuyu-atmosferu-v-gorakh-.html

Ковид-ограничения отодвинули на второй план все предпраздничные ощущения, а так хочется почувствовать их - особенно в Новый год. Юный гид из Ушгули решить исправить проблему интересным путем

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Житель грузинского высокогорного села Ушгули (регион Самегрело-Земо Сванети) 15-летний гид Георгий Кочкиани начал сбор денег для того, чтобы украсить к Новому году родную деревню, расположенную на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Опубликовано Murat Topal Четверг, 12 сентября 2019 г.

В интервью Sputnik Грузия мать мальчика Нона Гвачлиани рассказала, что Георгий и его друзья решили провести сбор средств, чтобы порадовать людей Ушгули праздничным настроением - поставить в центре села новогоднюю елку и раздать подарки.

"Никаких общественных собраний не будет, просто Георгий и другие дети Ушгули решили порадовать народ небольшими подарками, раздать семьям сладости. Кроме этого, дети хотят поставить елку в центре деревни и красиво украсить ее. До этого в нашей деревне елка не стояла. Это все, конечно, зависит от суммы, которую они соберут", - сказала Гвачлиани.

Мать Георгия Кочкиани особенно поблагодарила главу тбилисской Национальной парламентской библиотеки, а также учредителя и руководителя фонда "Гурийские дневники" Георгия Кекелидзе, который назначил мальчику годовую стипендию фонда, а также оказал финансовую помощь в рамках акции по сбору денег для Нового года в Ушгули.

ეს უშგულელი ახალგაზრდები შარშან გავიცანი, მცირე ბიბლიოთეკა მოვუწყვეთ და ფოტოც იმდროინდელია. გუშინ რამდენიმე მათგანმა...

Опубликовано გიორგი კეკელიძე • Giorgi Kekelidze Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Георгий Кочкиани учится в 10-м классе публичной школы Ушгули. По словам матери, юноша с детства отличался большим желанием помогать другим и ставил перед собой большие цели. Многим Кочкиани уже известен тем, что проводил экскурсии для гостей в родных местах. В 2018 году тогдашний премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе даже присвоил Георгию звание "Дитя гор".

Подросток говорит на пяти языках: грузинском, английском, русском, турецком, на иврите, также учит испанский. Кочкиани уверен, что знание языков важно для профессионального гида.



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