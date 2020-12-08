Насильно мил не будешь - как карается в Грузии сексуальное домогательство

Приставание на улице или неприличный жест в отношении женщины, а впрочем и мужчины, может обернуться серьезным штрафом

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В рамках 16-дневной глобальной кампании против насилия в отношении женщин по гендерному признаку, к которой присоединилась Грузия, состоялась онлайн-презентации отчета министерства внутренних дел Грузии о сексуальных притеснениях в общественных местах.

В Грузии начнут бороться с сексуальными домогательствами на работе>>

Заместитель министра внутренних дел Нино Цициашвиили, которая представила отчет, подчеркнула значение своевременного выявления фактов сексуального притеснения и повышения информированности населения о превентивных мерах.

Как отмечалось на конференции, жертвами сексуального притеснения в Грузии чаще всего становятся лица в возрасте от 16 до 45 лет, а возраст нарушителей закона колеблется от 17 до 55 лет.

Жертвами домогательств становятся как женщины, так и мужчины. Однако чаще всего сексуальному насилию подвергаются женщины и девочки.

По данным МВД, после того как в вступили в силу поправки в Кодексе административных правонарушений Грузии, предусматривающие наказание за сексуальное притеснение, - с 10 мая 2019 года по 30 сентября 2020 года включительно было выявлено 43 подобных факта. Из них 19 фактов было идентифицировано в 2019 году, а 24 - в 2020.

Все факты были переданы на рассмотрение суда. В таких случаях на правонарушителей такого рода суд в основном налагает штраф.

"Существующая практика показывает, что сексуальные домогательства происходят в основном на улицах и в общественном транспорте, что чаще всего проявляется в сексуальном поведении в различной физической форме. Анализ практики также показывает, что большинство случаев сексуальных домогательств происходит в дневные часы", - говорится в отчете.

Сексуальное притеснение - это нежелательное поведение сексуального характера в отношении человека, которое ставит целью или приводит к посягательству на его честь, а также создает среду, в которой человек начинает испытывать страх, враждебность, унижение, оскорбление и посягательство на свое достоинство.

Сексуальное притеснение в Грузии карается штрафом в размере 300 лари (93 доллара), в случае повторного совершения - наказывается либо штрафом в 500 лари (150 долларов), либо исправительными работами на срок до 1 месяца.

За сексуальное притеснение несовершеннолетнего, беременной женщины, человека, находящегося в беспомощном состоянии или с ограниченными возможностями здоровья, штраф составляет от 500 до 800 лари (150-240 долларов). То же наказание будет грозить тем, кого заподозрят в сексуальном притеснении человека в присутствии несовершеннолетнего.

Повторное совершение подобного деяния будет караться штрафом от 800 до 1 тысячи лари (240-300 долларов), или исправительными работами на срок до 1 месяца, либо административным заключением на срок до 10 дней.

В отчете также отмечается, что с целью превенции фактов сексуального притеснения и эффективного реагирования на них МВД провело немало активностей, в том числе разработало специальное пособие и рекомендации, как нужно вести опрос жертв сексуальных домогательств и насилия, чтобы получить полную информацию о совершенном деянии. Кроме того более 300 офицеров полиции, патрульных инспекторов и следователей уже прошли специальные тренинги, и процесс профессионального обучения контингента продолжается и в условиях пандемии.