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Певец Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах

Сосо Павлиашвили обвенчался со своей гражданской женой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201208/250282486/Soso-Pavliashvili-obvenchalsya-so-svoey-grazhdanskoy-zhenoy.html

Помимо такого важного события, семья Павлиашвили также успела переехать в новый большой дом, который создавался по дизайну супругов

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили обвенчался со своей гражданской женой Ириной Патлах, об этом он рассказал изданию СтарХит.

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В интервью Павлиашвили рассказал интересные факты, о которых многие не знали. К примеру, что артист встретил Ирину в тяжелый момент своей жизни. В 90-е он попал в аварию, из-за чего его беспокоили приступы эпилепсии. Тогда Патлах стала работать с ним и помогать.

Сначала у пары были дружеские отношения, а потом возникли более глубокие чувства. Интересно, что родители избранницы певца были против их союза, ведь за ним давно тянулась репутация ловеласа. Спустя какое-то время, Павлиашвили удалось убедить родных девушки в искренности своих намерений. Он даже предложил Ирине пойти в загс, но та отказалась.

"До сих пор мы не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы", — рассказывал "СтарХиту" артист.

И вот, как оказалось, это событие уже произошло в их семейной жизни. По словам Павлиашвили, на церемонии венчания также присутствовали их дети - сын Леван от первого брака и дочери Лиза и Сандра, которых родила певцу Ирина. К слову, семья Павлиашвили также успела переехать в новый большой дом, который создавался по дизайну супругов.

Темы:
Светская хроника (386)


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