ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили обвенчался со своей гражданской женой Ириной Патлах, об этом он рассказал изданию СтарХит.

В интервью Павлиашвили рассказал интересные факты, о которых многие не знали. К примеру, что артист встретил Ирину в тяжелый момент своей жизни. В 90-е он попал в аварию, из-за чего его беспокоили приступы эпилепсии. Тогда Патлах стала работать с ним и помогать.

Сначала у пары были дружеские отношения, а потом возникли более глубокие чувства. Интересно, что родители избранницы певца были против их союза, ведь за ним давно тянулась репутация ловеласа. Спустя какое-то время, Павлиашвили удалось убедить родных девушки в искренности своих намерений. Он даже предложил Ирине пойти в загс, но та отказалась.

"До сих пор мы не оформили отношения с гражданской женой Ирой, так как она боится спугнуть счастье. И я согласен: нам хорошо и без штампа в паспорте. Единственное, планируем обвенчаться — шаг поважнее всяких походов в загсы", — рассказывал "СтарХиту" артист.

И вот, как оказалось, это событие уже произошло в их семейной жизни. По словам Павлиашвили, на церемонии венчания также присутствовали их дети - сын Леван от первого брака и дочери Лиза и Сандра, которых родила певцу Ирина. К слову, семья Павлиашвили также успела переехать в новый большой дом, который создавался по дизайну супругов.