Клиники Грузии усиливают меры по борьбе с коронавирусом

С руководителями ведущих клиник страны сегодня встретился премьер-министр Грузии Георгий Гахария и обсудил с ними дальнейшую стратегию управления COVID-19

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с руководителями клиник, включенных в управление коронавирусом, и обсудил с ними вопросы более эффективного использования гостиниц и мобилизации реанимационных коек, сообщает пресс-служба правительства.

На пути к стабилизации? – Гамкрелидзе об эпидситуации Грузии>>

На встрече также присутствовала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По словам руководителей клиник, согласно плану, освобождены дополнительные койки как в реанимации, так и в терапевтических отделениях, и работа в этом направлении продолжается и сейчас.

На встрече еще раз подчеркивалось, что госпитализации подлежат только тяжелые пациенты, а легкие случаи нужно лечить в домашних условиях или в ковид-гостиницах.

По словам директора клиники "Джео-госпиталс" Зураба Китошвили, через два дня клиника выделит еще два медучреждения под ковид-пациентов. В частности, это ковид-больницы в Боржоми (Самцхе-Джавахети) и Марнеули (Квемо Картли). По его словам, благодаря взаимосогласованным действиям сектора здравоохранения, частного бизнеса и государства, эпидситуация входит в фазу стабилизации.

"Мы активно подключены к онлайн-клиникам и подаче амбулаторных сервисов и продолжаем неотложный прием пациентов. Исходя из этого, можем смело сказать, что на каком-то уровне в стабилизированной фазе мы сможем справиться с ситуацией. Но при этом очень важно, чтобы население соблюдало обязательные нормы безопасности. Частный сектор выдержит этот вызов только совместными усилиями", - заявил Китошвили.

Директор сети госпиталей "Эвекс" Георгий Миндиашвили отметил, что клиника не смогла бы выделить 1 100 коек, если бы не подготовительный период с апреля до августа. По его словам, в течение всего лета проходили тренинги, в рамках которых переподготовлены шесть тысяч медработников.

"Конечно, есть определенные погрешности, естественно, есть определенные проблемы, но думаю, что ни одно дело без этого не обходится", - сказал Миндиашвили.

Директор "Ньювижн госпиталя" Мирза Хиникадзе заявил, что, несмотря на то, что количество новых случаев инфицирования каждый день держится в районе четырех тысяч, положение относительно стабилизировалось.

По его словам, в клиниках уже выделено больше коек и дополнительной материально-технической базы.

"Но главную роль здесь играют врачи и медицинский персонал. Они заслуживают уважения и благодарности. Люди тоже более или менее обнадежены, и я надеюсь, что мы перенесем этот пик и вернемся к обычному режиму", - заявил Хиникадзе.

Директор клиники "Медальфа" Георгий Амбролиани заявил, что делается очень много для того, чтобы эффективно управлять 27 тысячами активных случаев, что для Грузии довольно много.

"Мы рассмотрели не только вопрос мобилизации стационарных коек, но и вопрос локации. Примером этого является и компания "Медальфа", которая включилась в эту деятельность своими клиниками в Каспи, Ланчхути, Чохатаури, Озургети, а также в Батуми", - заявил Амбролиани.

По его словам, по инициативе правительства началось интенсивное тестирование населения и в этом направлении тоже мобилизованы медучреждения. На встрече с главой правительства были рассмотрены результаты этого тестирования и планы на будущее, отметил он.

"Можно сказать, что интенсивное тестирование уже приносит положительные результаты", - заявил Амбролиани.

Директор многопрофильной клинической больницы имени Архангела Микаэля Зураб Утиашвили отметил, что страна управляла таким количеством пациентов, что может оказаться не под силу иной европейской стране.

"Все лето нами было использовано очень хорошо, поскольку была сформирована система, у которой, наверное, нет аналога во всем мире. Это та же самая система отношений между клиниками и клиническими гостиницами, первичное здравоохранение, служба 112", - заявил Утиашвили.

В Грузии за последние сутки было сделано 16 646 тестов, в результате выявлено 4 673 новых случая коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 169 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 141 тысячи пациентов, скончались 1 576.