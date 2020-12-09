Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4734

За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 38 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 895 пациентов, а с начала пандемии вылечились более 145 тысяч

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 734. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 174 383 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 895 человек, с начала пандемии вылечились 145 287 пациентов. Скончались 1 614.

В карантине в данное время находятся 1 126 человек, в стационарах – 6 900, в ковид-гостиницах – 3 689.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.