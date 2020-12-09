Грузия оформила меморандум с Международным агентством медобслуживания Турции

Подписанный меморандум расширяет грузино-турецкое сотрудничество в медицинской сфере и позволяет онкологическим пациентам из Грузии проходить курс лечения в Турции

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Минздрав Грузии и Международное агентство медицинского обслуживания Турции (USHAŞ) подписали меморандум взаимосотрудничества, сообщается на странице министерства здравоохранения в Facebook.

В рамках меморандума будут осуществлены двусторонние проекты в сфере здравоохранения, в частности, онкологические пациенты из Грузии смогут лечиться в Турции. Документ также предусматривает углубление двустороннего сотрудничества в направлении медицинского туризма, образования, обмен опытом и практики в использовании новшеств медицинских технологий.

Минздрав Грузии и Международное агентство медобслуживания считают успешным сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения.

Меморандум был подписан в Анкаре. От имени Минздрава Грузии документ подписал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава. За подписанием договора в онлайн-формате следили замминистра здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури и глава администрации ведомства Тинатин Хардзиани.