Грузия оформила меморандум с Международным агентством медобслуживания Турции

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Минздрав Грузии и Международное агентство медицинского обслуживания Турции (USHAŞ) подписали меморандум взаимосотрудничества, сообщается на странице министерства здравоохранения в Facebook.
В рамках меморандума будут осуществлены двусторонние проекты в сфере здравоохранения, в частности, онкологические пациенты из Грузии смогут лечиться в Турции. Документ также предусматривает углубление двустороннего сотрудничества в направлении медицинского туризма, образования, обмен опытом и практики в использовании новшеств медицинских технологий.
Минздрав Грузии и Международное агентство медобслуживания считают успешным сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения.
Меморандум был подписан в Анкаре. От имени Минздрава Грузии документ подписал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава. За подписанием договора в онлайн-формате следили замминистра здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури и глава администрации ведомства Тинатин Хардзиани.