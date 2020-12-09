Ковид-неповиновение: за сутки в Грузии оштрафовали более 900 непослушных граждан

Больше всего жителей страны штрафуют за нарушение правила ношения медицинских масок, далее идут нарушители правил изоляции, карантина и ограничения на передвижение ночью

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила в Грузии 901 факт нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел.

В Грузии, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 70 человек. Все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина.

Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение в ночные часы.

Но больше всего штрафов, в частности 831, было выписано за нарушение правила ношения медицинских масок. Нарушителям придется заплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Полиция ведет статистику нарушений ограничений с 30 ноября. За этот период всего выявлено 9 853 факта и большинство из них связано с нарушением масочного режима.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.